Президент закликав парламентарів підтримати законопроекти, необхідні для стабілізації української економіки

Президент Володимир Зеленський під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради закликав народних депутатів ухвалити законопроекти, необхідні для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом, що сприятиме підтримці української економіки в умовах пандемії коронавірусної хвороби та світової економічної кризи.

«Для нас сьогодні дуже важлива підтримка економіки України, людей, які працюють на підприємствах. Для нас дуже важливо, щоб відбулося підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом», – сказав Глава держави під час засідання парламенту.

Володимир Зеленський зауважив, що для продовження співпраці з МВФ Верховній Раді необхідно ухвалити законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення та про банківську систему.

Глава держави зазначив, що у парламентарів можуть бути претензії до тих чи інших законопроектів, але нині неприпустимі будь-які політичні протистояння.

«Ми зараз не повинні ділитися на провладну партію та опозицію. У нас не може бути будь-якої опозиції під час кризової ситуації через коронавірусну хворобу», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що саме від голосування народних депутатів залежить, чи одержить Україна дуже важливу підтримку для економіки.

«Я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Вони важливі для українського народу», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також подякував народним депутатам за вжиті ними заходи особистого захисту.

«Я вдячний кожному з вас, що ви в масках. Я справді вдячний за те, що ми в такий складний час для країни – через коронавірусну хворобу та поширення цього вірусу по всьому світу – збираємось, і ви працюєте. Тому я хочу кожному з вас поаплодувати», – сказав Президент.

Він також подякував парламенту за призначення міністра фінансів України Сергія Марченка та міністра охорони здоров’я Максима Степанова.