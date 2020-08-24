Президент закликав рабинів України допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України та обговорив дотримання протиепідемічних обмежень під час святкування Рош га-Шана в Умані.

На початку зустрічі Глава держави подякував за підтримку та молитву за мир в Україні, яка відбулася в День Незалежності.

«В Україні багато різних людей, багато національностей та віросповідань. Але це прекрасно, що ми всі об’єднані в Україні», – наголосив він.

За словами Президента, саме через це він ініціював надання державного статусу низці релігійних свят, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду тощо.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна розуміє, наскільки важливе для десятків тисяч хасидів святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року. Водночас цьогоріч пандемія коронавірусу внесла суттєві корективи у плани та звички, адже нині епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі викликає велике занепокоєння.

«У цьому році через COVID-19 складна ситуація, з якою бореться зараз весь світ. Всі великі скупчення людей дають приріст інфікування в рази… Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах», – наголосив Глава держави.

Президент України повідомив, що обговорив ситуацію з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і, за даними глави ізраїльського уряду, в Україну щороку лише з Ізраїлю приїжджають на Рош га-Шана близько 8 тис. вірян.

«Тому вони зверталися до нас, щоб ми закрили Умань. Це свято дуже важливе. Впевнений, що кожного року ми будемо тільки посилювати наші відносини… Але у нас складна ситуація», – пояснив Володимир Зеленський.

Він попросив представників іудейських релігійних організацій України звернутися до єврейської громади із закликом уникати масового скупчення людей на Рош га-Шана цього року.

Президент нагадав, що суттєві обмеження на масові зібрання були запроваджені для українців у квітні, коли християни відзначають Великдень.

Глава держави також додав, що через динаміку поширення коронавірусу в Україні уряд планує обмежити в’їзд іноземних громадян.

Рабини, які взяли участь у зустрічі, зазначили, що розуміють ситуацію, яка склалася через поширення коронавірусу, та намагатимуться донести інформацію до вірян.

Голова Ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер наголосив, що Тора вчить, що найцінніше – це життя, і людина має берегти його.

«Ми зробимо все можливе, щоб передати ваш меседж. Ми розуміємо, що відбувається, і наскільки це важливо», – зауважив рабин Меїр Стамблер.

Головний рабин м. Києва, президент Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Дов Блайх відзначив важливість нормативного регулювання ситуації. За його словами, потрібно передбачити обмеження не лише для іноземних паломників, а й для внутрішніх.

«Є збори людей, які живуть в Україні. Важливо, щоб було всім зрозуміло, що є рамки законодавства», – зауважив він.

Крім того, під час зустрічі обговорювалося питання створення меморіалу Бабиного Яру у Києві. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що раніше Володимир Зеленський провів з цього питання відеоконференцію з членами наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр».

«Президент поставив чітке завдання Офісу Президента та Кабінету Міністрів, щоб меморіал почали будувати в короткі строки. Зараз є обговорення проектів. Це трагедія, яка відбулась у нас, і наш обов’язок – увіковічити пам'ять людей, які загинули в Бабиному Яру», – повідомив Андрій Єрмак.

Глава держави додав, що Бабин Яр – світовий символ того, що ніколи не має повторитися.

«Важливо, щоб люди зі всього світу, потрапляючи в це місце, розуміли, що тут відбулося. Важливо не забувати, що люди пережили, щоб це ніколи не повторювалось. Тому завдання – скоріше напрацювати концепцію», – зазначив Президент.