Президент закликав релігійних лідерів України допомогти убезпечити громадян від поширення COVID-19

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій і закликав допомогти у протидії поширенню COVID-19.

Під час зустрічі Глава держави зазначив, що, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні в останні тижні фіксується 5-6 тис. нових випадків інфікування коронавірусом щодня та спостерігається тенденція до зростання захворюваності. Найважче переносять хворобу літні люди – на цю категорію громадян припадає 80-85% від усіх летальних випадків унаслідок COVID-19.

За словами Президента, на сьогодні в низці регіонів країни завантаженість ліжок у лікарнях становить 70%, а в деяких населених пунктах – 100%.

«Ми можемо знизити кількість заражених і померлих, якщо зменшимо перебування громадян, особливо похилого віку, в місцях масового скупчення людей. Ідеться не лише про церкву, а й про будь-які приміщення та заходи», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що держава не може щотижня збільшувати кількість ліжок і переводити медзаклади лише на лікування хворих з COVID-19.

«Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім», – наголосив Глава держави.

Президент закликав представників церков і релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей і збільшити соціальну дистанцію, зокрема перевести богослужіння в онлайн-режим.

Володимир Зеленський також подякував представникам релігійних організацій за участь у засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та висловився за їхнє долучення до роботи ТКГ у сфері гуманітарних питань, зокрема взаємного звільнення утримуваних осіб, доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання на тимчасово окупованих територіях тощо.

Присутні представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій запевнили, що максимально вживають та вживатимуть заходів для дотримання карантинних рекомендацій, зокрема й щодо соціального дистанціювання задля зменшення ризиків поширення коронавірусної хвороби.

Крім того, при деяких церквах і релігійних організаціях запроваджено соціальні ініціативи із закупівлі та передачі харчів і всього необхідного літнім людям та малозабезпеченим з метою зменшення їхніх соціальних контактів із потенційно хворими людьми, а також «медичного капеланства» для допомоги медикам і недужим.