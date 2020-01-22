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Президент закликав три області терміново надати план будівництва та ремонту доріг

11 лютого 2020 року - 15:46

Президент закликав три області терміново надати план будівництва та ремонту доріг

Місцева влада повинна затвердити перелік будівництва та ремонту доріг у рамках старту з березня проекту «Велике будівництво», наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Під час заходу «Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування» Глава держави повідомив, що наразі це зробили лише 15 регіонів, ще сім – опрацьовуються. Водночас Львівська, Закарпатська та Сумська області, які не передали свої плани, терміново повинні це зробити.

«Я розумію, що є причини – щойно змінився голова обласної державної адміністрації у Львові, поки немає призначення голів ОДА у Сумській та Закарпатській областях... Я це розумію, але дуже прошу терміново це зробити», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що нинішня команда у владі хоче до кінця каденції побудувати більшість великих доріг, які зшивають державу.

«Нам потрібна ваша допомога. Перше – чесність, друге – жодних відкатів. І третє, будь ласка, сплачуйте податки, правдиво працевлаштуйте людей», – звернувся Президент до представників будівельних компаній.

«Держава – великий замовник. Це для нас – особисте. Це – обличчя нашої країни. Так от, дороги – це особисте для кожного з нас. Тому давайте разом працювати», – додав він.

Президент нагадав позитивний досвід, коли під час реконструкції мосту в районі Станиці Луганської були встановлені відеокамери для контролю та фіксації перебігу будівельних робіт.

«У мене до вас прохання: оскільки це великий виклик, хотів би отримувати звіт щодо будівництва доріг, і щоб ми це не на папері бачили, а технічно суспільство мало можливість спостерігати, як це будується, і бачити зміни», – зазначив Глава держави.

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов наголосив, що голови облдержадміністрацій мають розуміти особисту відповідальність за терміни та якість будівництва доріг, а також за цільове використання коштів. Також очільники областей повинні проводити моніторинг тендерів на виконання робіт для уникнення зловживань.

«Технічний нагляд дотримання проекту ви маєте здійснювати на всіх етапах реалізації», – підкреслив Сергій Трофімов.

За його словами, договори на ремонти доріг мають містити чіткі гарантійні терміни та відповідальність виконавця робіт за усунення будь-яких дефектів упродовж цих термінів.

Крім того, мають бути прописані санкції за недотримання графіку виконання робіт.

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