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Президент закликає громадян вживати заходів особистої безпеки у зв’язку з черговим антирекордом з кількості хворих на COVID-19 за добу

14 серпня 2020 року - 15:24

Президент закликає громадян вживати заходів особистої безпеки у зв’язку з черговим антирекордом з кількості хворих на COVID-19 за добу

У зв’язку з черговим антирекордом з кількості хворих на коронавірус за добу Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності посилення інформування населення щодо протидії поширенню COVID-19 в Україні та закликає громадян вживати заходів особистої безпеки.

На традиційній селекторній нараді Глава держави зазначив, що 13 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 1732 громадян. Такі цифри та кількість госпіталізованих свідчать про те, що країна перебуває на межі другої хвилі, тож варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил.

«Маємо максимально посилити інформаційну кампанію щодо протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідувань місць скупчення людей, відвідування масових заходів», – сказав Президент, звертаючись до урядовців та голів облдержадміністрацій.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак доповів Президенту, що режим тиші на лінії розмежування в зоні проведення ООС дотримується. «Обстрілів не було», – констатував він.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ акцентував увагу на тому, що вчора бойовики на КПВВ «Станиця Луганська», прикриваючись карантинними заходами, знову не пропустили місію спостерігачів СММ ОБСЄ, однак у той самий час у «Новотроїцькому» дали дозвіл на перевезення гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко доповів про ситуацію із запобіганням перевантаженню доріг. Він констатував, що нині в шести областях України температура перевищує 28˚С. У таку спеку під вагою фур асфальтне покриття руйнується, тож для збереження доріг поліція обмежує пересування багатотонного й габаритного транспорту в цих регіонах у денний час.

Президент назвав ситуацію з перевантаженням фур неприпустимою та закликав терміново організувати роботу зі зважування такого транспорту.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, вже проведено тендер, і до кінця року на всіх автошляхах України працюватимуть 54 автоматичних комплекси габаритно-вагового контролю. Очільник Мінінфраструктури також зауважив, що триває оновлення кадрів Державної служби України з безпеки на транспорті.

 

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