Президент: Запрошую великий американський бізнес до розбудови інфраструктури в Україні

Президент України Володимир Зеленський очікує на відчутне збільшення інвестиційної й торговельної співпраці між Україною та США. Про це він заявив після переговорів з Державним секретарем США Майком Помпео в Києві.

«Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Міністерство інфраструктури та «Укрзалізниця» вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва», – сказав Глава держави у заяві для ЗМІ.

Президент запросив великий американський бізнес до участі в проектах з будівництва доріг, а також – у проектах з видобутку українського природного газу та нафти.

«Очікуємо на участь американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Президент порушив питання скасування Вашингтоном мит на імпорт сталі з України у розмірі 25%.

«Це чутливе питання для нашого металургійного експорту, тож ми сподіваємося на скасування цього мита для України», – сказав Глава держави.

Крім цього, за його словами, Україна прагне вибудувати ефективну співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією, зокрема у реалізації спільних кейсів у різних сферах.

«Я впевнений, що 2020-й стане роком, у якому ми відчутно збільшимо інвестиційну й торговельну співпрацю між Україною та США», – наголосив Президент.

Він висловив подяку Державному секретарю Майку Помпео та США за всебічну підтримку й допомогу Україні, а також за плідні переговори.

Держсекретар США Майк Помпео зазначив, що була відновлена робота комісії США – Україна з питань стратегічного партнерства.

Він зауважив, що Сполучені Штати продовжать надавати інвестиційну підтримку Україні, а також підтримують рекомендації МВФ.