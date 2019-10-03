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Президент запросив японську компанію Marubeni Corporation інвестувати в проекти в Україні

23 жовтня 2019 року - 13:13

Президент запросив японську компанію Marubeni Corporation інвестувати в проекти в Україні

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Японії зустрівся з керівництвом компанії Marubeni Corporation.

Під час зустрічі Володимир Зеленський повідомив, що на початку жовтня в Україні підписано закон щодо стимулювання інвестиційної діяльності, який має поліпшити інвестклімат.

 «Ми дуже серйозно налаштовані на реформи. Ми посилюємо на законодавчому рівні захист бізнесу від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів», – зазначив Глава держави.

Також Президент наголосив, що Україна виходить на завершальну стадію масштабної приватизації. «Ми підготуємо правову базу для приватизації понад 500 держпідприємств. Наші пріоритети: дерегуляція з переходом на онлайн-послуги від держави для бізнесу; ліквідація тіньової економіки та корупційних схем; розвиток інфраструктури; оптимізація податкової системи; запровадження в Україні європейських стандартів», – підкреслив Володимир Зеленський.

Представники Marubeni Corporation розповіли, що вже постачають з України до Японії зернові та молочну продукцію й розраховують на розширення переліку агропромислової продукції. В Україні вони також реалізують екологічні проекти, наприклад постачають сонячні панелі.

Глава держави запросив співрозмовників інвестувати у сміттєпереробні заводи в Україні, згадавши екологічні проблеми у Львові та інших українських мегаполісах.

Крім того, Президент звернув увагу представників японської компанії на можливість інвестування в будівництво доріг в Україні.

 «Уряд нещодавно порахував протяжність доріг національного значення – це 44 тисячі кілометрів. Ми розглянемо пропозиції щодо розбудови сучасних доріг, цікаві концесійні проекти», – сказав Володимир Зеленський.

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