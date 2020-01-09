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Звернення Президента України у зв’язку з катастрофою літака української авіакомпанії в Ірані 8 січня
Звернення Президента України у зв’язку з катастрофою літака української авіакомпанії в Ірані 8 січня

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Президент заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака в Ірані

9 січня 2020 року - 05:07

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака Боїнг-737 ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» в Ісламській Республіці Іран.

Відпрацьовується кілька версій причин катастрофи літака. Водночас на робочій нараді під головуванням Володимира Зеленського наголошувалося, що допоки фахівці не дослідять обставини трагедії, не варто маніпулювати інформацією.

У нараді взяли участь Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони України Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники інших відомств.

Іранська сторона висловила готовність надати необхідну допомогу для належного розслідування катастрофи.

Проводиться робота з родичами українців, які загинули в Ірані, їм надається психологічна допомога. Держава обов’язково проконтролює, щоб родини отримали всі страхові виплати.

Крім того, відбувається збір ДНК родичів загиблих українців. Одним із головних завдань штабу є ідентифікація та репатріація тіл з Ірану.

9 січня Президент проведе телефонні розмови з офіційними особами країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії.

О 3:30 ранку в Ірані здійснив посадку борт із 45 українськими фахівцями різних галузей, які мають великий досвід роботи на місцях авіаційних і техногенних катастроф.

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