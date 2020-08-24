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Президент заснував 50 стипендій для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їхніх тренерів

12 вересня 2020 року - 09:31

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким заснував 50 стипендій для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їхніх тренерів. Документом також затверджено Положення про стипендії.

Згідно з указом, стипендії Глави держави призначаються з метою стимулювання успішних виступів на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту вищих досягнень. На здобуття відзнаки висуваються спортсмени зі складу національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту, що входять до програм Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої шахової олімпіади та Європейських ігор, які посіли в поточному році перше-третє місця на Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу, перше місце на чемпіонатах Європи з неолімпійських видів спорту, а також їхні тренери.

Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій визначається Міністерством молоді та спорту України.

Документом також встановлено розміри стипендій спортсменам і тренерам за перше-третє місця на Всесвітніх іграх, чемпіонаті світу та за перше місце на чемпіонаті Європи – від трьох до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, Глава держави підписав укази про призначення стипендій для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхніх тренерів, для спортсменів та їхніх тренерів з олімпійських видів спорту, а також для спортсменів та їхніх тренерів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №388/2020

Про стипендії Президента України для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №389/2020

Про призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №390/2020

Про призначення стипендій Президента України для видатних та перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №391/2020

Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів
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