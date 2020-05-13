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Звернення Президента України щодо послаблення карантину
Звернення Президента України щодо послаблення карантину

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Президент затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік

26 травня 2020 року - 19:24

Президент Володимир Зеленський підписав Указ «Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік» № 203/2020.

Річна національна програма (РНП) визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, а також державні органи, відповідальні за виконання цих завдань.

Програма є системним документом, спрямованим на планомірну реалізацію закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

Особлива увага у програмі приділена питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО та зміцнення демократичного цивільного контролю.

Головний акцент у програмі зроблено на зусиллях держави для забезпечення безпеки й добробуту людини як ключового суб'єкта національної безпеки.

Реалізація всеосяжних реформ у різних сферах, передбачених РНП, має ще більше наблизити Україну до Альянсу.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №203/2020

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік
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