Президент: Зброя, якої реально боїться будь-який агресор, – це єдність

Україні зараз потрібні єдність і координація з партнерами, а також підтримка програм PURL і SAFE. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-участі у Варшавському безпековому форумі.

«Номер один зброя, якої реально боїться будь-який агресор – у цьому випадку це Росія та Путін, – безумовно, це єдність. Я думаю, що це сильна наша зброя. І навіть використовуючи деяких представників, навіть на Європейському континенті, щодо розділення європейськості, щодо розділення самого ж Євросоюзу, – навіть використовуючи це, більшість країн розділити не вдалося Росії. Тому ми сильні й тому в України є така підтримка», – сказав Глава держави.

Також Президент наголосив, що разом із єдністю має бути чітка координація дій. Як приклад Володимир Зеленський згадав атаку російських дронів на Польщу в ніч на 10 вересня. За його словами, у напрямку Польщі летіло 92 дрони.

«Наші Повітряні сили збивали все, що могли. І це факт. І ви знаєте, що 19 залетіло на територію Польщі. Якби ми скоординовано діяли, я думаю, що в нас був би ще більший результат», – зазначив Глава держави.

Окремо Володимир Зеленський акцентував на ініціативі PURL, яка допомагає Україні купувати американські протиповітряні системи й ракети. До неї долучилося вже шість країн. Україна розраховує на приєднання інших держав, зокрема Польщі.

Крім того, Президент наголосив на важливості кооперації, передусім у межах програми SAFE, де Україна готова до співпраці, зокрема щодо захисту неба.

«Наприклад, сьогодні в України є дрони-перехоплювачі. І це ноу-хау. Це відповідь, як боронити небо, як боротися з будь-якими повітряними цілями. Я маю на увазі дрони. Тут потрібне додаткове фінансування», – зазначив Глава держави.