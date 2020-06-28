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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

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Президент змінив персональний склад РНБО

17 серпня 2020 року - 17:47

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ № 324/2020 Глава держави підписав 17 серпня.

Згідно з документом, до складу РНБО ввійшли голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Цим же указом зі складу РНБО виведені екс-голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віце-прем’єр-міністр Вадим Пристайко та колишній голова НБУ Яків Смолій.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №324/2020

Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України
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