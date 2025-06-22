Президент зустрівся із сенаторами США Джинн Шахін і Крісом Кунсом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Джинн Шахін і Крісом Кунсом.

Глава держави подякував за двопартійну підтримку та зазначив, що українці дуже цінують допомогу з боку Сенату й Палати представників Конгресу США.

Джинн Шахін і Кріс Кунс запевнили в продовженні підтримки України та відзначили стійкість українських захисників.

Президент наголосив, що Україна цінує оборонну допомогу з боку Сполучених Штатів і готова працювати над тим, щоб купувати необхідні для захисту людей засоби, передусім ППО. Україна також готова до оборонного співвиробництва зі США, адже має унікальних фахівців та досвід. Саме тому виготовлення зброї разом з Україною може бути в інтересах Америки.

Володимир Зеленський зазначив, що наша держава принципово віддана мирному процесу та підтримує ініціативу Президента США Дональда Трампа щодо безумовного припинення вогню, яке відкриє шлях до встановлення справедливого й тривалого миру.

Глава держави акцентував, що Росія не прагне справжнього миру, про що свідчать нещодавні російські атаки на українські міста й цивільних. Тому потрібен такий тиск на РФ, який не дасть росіянам масштабувати виробництво засобів терору. Президент подякував сенаторам за те, що вони підтримують законопроєкт про нові жорсткі санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії.

Також під час зустрічі обговорили використання заморожених російських активів на користь України, подальшу спільну роботу та співпрацю в межах угоди про економічне партнерство між Україною та США.