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Президент зустрівся з американським філантропом Говардом Баффетом

7 листопада 2022 року - 16:56

Президент зустрівся з американським філантропом Говардом Баффетом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом.

Глава держави подякував за підтримку проекту зі створення фабрики-кухні, який започаткувала перша леді України Олена Зеленська. «Цей проект має важливе значення», – наголосив він.

Володимир Зеленський поінформував Говарда Баффета про безпекову ситуацію в нашій країні, зокрема в контексті обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури з боку країни-агресора. Серед іншого Президент зробив акцент на ударах іранськими дронами-каміказде, які застосовує Росія.

Президент наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Глава держави зазначив, що український народ бореться за свою землю й продовжує працювати попри виклики, які постають перед нашою країною через російську агресію.

Зі свого боку американський бізнесмен підтвердив готовність виступити донором закупівлі електрообладнання та генераторів для забезпечення енергією критичних об’єктів: насосних станцій, лікарень та мобільних точок обігріву – з метою подолання енергетичної кризи.

Співрозмовники також обговорили можливість участі Говарда Баффета у Фонді відбудови України, над яким зараз працює український уряд, а також у приватних проектах у нашій країні.

Президент вручив філантропу орден Ярослава Мудрого V ступеня, яким його нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

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