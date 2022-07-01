Президент зустрівся з Андерсом Фогом Расмуссеном, який є співголовою Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишнім Генеральним секретарем НАТО, головою Фонду Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном, який прибув до Києва для участі в першому засіданні робочої експертної Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

Цю групу Андерс Фог Расмуссен очолює разом з керівником Офісу Глави держави Андрієм Єрмаком.

Володимир Зеленський позитивно відзначив готовність Андерса Фога Расмуссена взяти участь у розробці концепції гарантій безпеки для нашої держави, яких вона потребує через російську агресію.

«Важливо, що ви погодилися очолити разом з керівником мого Офісу цю важливу платформу, мета якої – фундаментально розробити механізми конкретних гарантій безпеки для України», – зазначив Президент і наголосив на важливості об’єднання в цій групі потужних експертів, які мають практичний досвід.

«На жаль, ми сьогодні на собі відчуваємо, що таке війна. І Україна має вибудовувати для себе дієву систему безпеки», – констатував Глава держави.

Володимир Зеленський окремо торкнувся питання ролі НАТО в сучасній системі європейської безпеки. Він зауважив, що досі ця система не стикалася з такою війною й тому не мала чітких алгоритмів реагування. Водночас Президент висловив переконання, що на прикладі війни в Україні можна розробити конкретні дієві гарантії безпеки.

Глава держави окремо поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті, відзначивши, що російський агресор завдає дедалі жорстокіших ударів по цивільних об’єктах в Україні. За його словами, це справжній цілеспрямований державний тероризм, який має всі ознаки геноциду.

Андерс Фог Расмуссен висловив співчуття родинам українців, які загинули внаслідок ракетних обстрілів житлових будинків у Миколаєві та на Одещині. Він заявив про рішучу підтримку народу України в його боротьбі за свободу та право жити вільним життям, заснованим на демократичних принципах.

Окремо колишній Генсек НАТО наголосив, що докладе максимум зусиль для забезпечення ефективної роботи Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.