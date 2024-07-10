Президент зустрівся з членами Палати представників Конгресу США на чолі з лідером демократів

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером демократів у Палаті представників Конгресу США Хакімом Джеффрісом, заступником голови фракції Демократичної партії Кетрін Кларк, членом Палати представників Пітом Агіларом, почесною спікеркою Ненсі Пелосі, співголовою Комітету з питань асигнувань Розою Делауро, співголовою Комітету з питань збройних сил Адамом Смітом, співголовою Комітету з питань закордонних справ Грегорі Міксом та співголовою Комітету з питань розвідки Джимом Гаймсом.

Володимир Зеленський подякував Президенту США, обом палатам і партіям Конгресу, а також усьому американському народові за незмінну підтримку України.

«Дуже радий бути тут, дякую за запрошення. Ми вдячні США за те, що із самого початку війни ви ухвалювали сильні рішення на підтримку нашої країни», – сказав він.

Президент наголосив, що РФ продовжує ракетний терор проти об’єктів цивільної інфраструктури та енергетики України. Удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві вкотре показав важливість посилення української ППО та розширення дозволу на використання американської зброї по військових об’єктах на території РФ.

Глава держави зазначив, що важливо пришвидшити постачання винищувачів F-16, а також оборонної допомоги з уже проголосованих пакетів.

Володимир Зеленський відзначив роль Конгресу в обмеженні ресурсів держави-агресорки для продовження війни проти України, підтримці посилення санкційного тиску та необхідності його продовження.

Президент України нагородив Хакіма Джеффріса орденом «За заслуги» І ступеня.