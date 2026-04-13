Президент зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

У перший день після Великодня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, привітав зі святами й подякував за важливу підтримку українських воїнів і всіх українців у цей непростий час.

«Я вважаю правильним, що в нас є така Рада церков, що ми зустрічаємося, підтримуємо всіх вірян і що ми разом. Це особливо важливо під час війни. Хочу вам подякувати за те, що наша Рада церков так само, як кожна людина в нашій державі, працює на перемогу, підтримуючи наших воїнів, цивільних – усіх людей України, яким потрібні ваша підтримка, ваші молитви, слова, звернення», – наголосив Володимир Зеленський.

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський зазначив, що цьогоріч Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій виповнюється 30 років.

Головуючий у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій єпископ Закарпатської реформатської церкви Олександр Зан-Фабіан подякував за оцінку тієї ролі, яку відіграє духовенство під час усіх років війни.

«Дуже важливо, щоб усі релігійні організації, церкви могли підтримувати наш народ, могли зміцнювати наше населення. Стійкість нашого народу залежить від духовної міцності», – сказав Олександр Зан-Фабіан.

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній подякував державі за те, що завжди вдається знаходити рішення важливих питань, що турбують релігійні спільноти.

«Ми віримо, що і в подальшому будемо тісно співпрацювати на благо нашої Української держави. Бо в цей непростий час держава, суспільство, українці потребують нашої духовної підтримки», – зазначив він.

Глава Української греко-католицької церкви, Верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук акцентував на адвокаційній діяльності Ради церков, адже кожна парафія у світі, де є наші священники й громада, – це адвокат України.

«Меседж, який ми посилаємо світу, дуже конкретний. Сьогодні вільна Україна означає релігійну свободу. Для нас, греко-католиків, це дуже чітке свідчення, бо цього року ми згадуємо 80 років ліквідації нашої церкви сталінським режимом», – наголосив Святослав Шевчук.

Єпископ-ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький акцентував, що духовенство має свої програми підтримки українських сімей, і це потрібно масштабувати.

«Ми готові бути в цьому партнерами з державою. Разом зробимо набагато більше, і Україна вистоїть не тільки в боротьбі під час війни, а й у післявоєнні часи», – переконаний Віталій Кривицький.

Голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк акцентував, що важливо й надалі розвивати військове капеланство, та передав пропозицію встановити на державному рівні День військового капелана.

«Ми постійно відвідуємо лінію зіткнення, говоримо з нашими воїнами, зустрічаємося з капеланами. Відвідуючи наші підрозділи, ми бачимо, як важливо підтримувати дух наших воїнів, захисників наших», – зазначив Валерій Антонюк.

Старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Анатолій Козачок наголосив, що релігійні організації готові співпрацювати для підтримки українців у подоланні стресу й душевних травм.

«У нас є така традиція серед частини лідерів церков і релігійних організацій: ми їздимо на фронт міжконфесійними групами. Це дуже добре для воїнів, бо вони бачать міжцерковну єдність», – зауважив Анатолій Козачок.

Володимир Зеленський наголосив, що всі порушені під час зустрічі питання опрацюють відповідні державні органи.

«Важливо так у єднанні й продовжувати. Запити зрозумілі, ми все вивчимо. Все, що може посилювати допомогу нашим людям, військовим, – я за те, що треба йти назустріч», – підсумував Глава держави.