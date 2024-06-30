Президент зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

Президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою Постійного комітету Палати представників із питань розвідки Майком Тернером, конгресменами Бетті Макколлум, Джоном Джойсом, Ронні Джексоном і Тоні Гонзалесом.

Глава держави подякував Президентові США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народу за незмінне лідерство в допомозі Україні.

«Ми бачимо рішучу налаштованість американського Конгресу посилювати підтримку України і вдячні за це. Виділення Конгресом макрофінансової допомоги Україні суттєво зміцнює нашу економіку та Збройні Сили», – сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони. Володимир Зеленський та члени Палати представників Конгресу США обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО та ракети до них.

«Це критично важливо, оскільки системи «Петріот» допомагають рятувати життя людей і захищати інфраструктуру. Ми розраховуємо на додаткові поставки цих систем уже найближчим часом», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський відзначив участь США у Глобальному саміті миру у Швейцарії. Він також наголосив на важливості спільними зусиллями залучати країни до підтримки підсумкового комюніке Саміту.

Також під час зустрічі обговорили шляхи подальшого посилення санкційного тиску на РФ. Президент відзначив роль Конгресу у формуванні правової рамки для використання заморожених російських активів на потреби нашої держави.