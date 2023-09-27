Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати російські ракети, ударні дрони та авіацію – звернення Президента України
Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати російські ракети, ударні дрони та авіацію – звернення Президента України

27 вересня 2023 року - 22:27

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент зустрівся з державним секретарем Великої Британії з питань оборони

28 вересня 2023 року - 08:20

Володимир Зеленський поспілкувався з актором Марком Стронгом, який став амбасадором United24

27 вересня 2023 року - 22:29

Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати російські ракети, ударні дрони та авіацію – звернення Президента України

27 вересня 2023 року - 22:25

Глава держави прийняв вірчі грамоти від нових послів Естонії, Словенії, Угорщини та ЄС

27 вересня 2023 року - 21:35

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Вручення вірчих грамот Президенту України послами іноземних держав
Вручення вірчих грамот Президенту України послами іноземних держав

27 вересня 2023 року - 19:45

Перейти до всіх галерей

Президент зустрівся з державним секретарем Великої Британії з питань оборони

28 вересня 2023 року - 08:20

Президент зустрівся з державним секретарем Великої Британії з питань оборони

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

«Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу – військову, фінансову, гуманітарну. Дуже дякую, що ми можемо покладатися на вас», – сказав Президент.

Володимир Зеленський високо оцінив рівень співпраці зі Сполученим Королівством в оборонній сфері, що дає змогу суттєво розширювати спроможності української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Окремо було відзначено ухвалення «Групою семи» на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.

Версія для друку