Президент зустрівся з діячами культури напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Президент України Володимир Зеленський зустрівся з діячами культури.

Глава держави привітав представників культурної та мистецької спільнот із прийдешнім святом і подякував їм за збереження та розвиток української культури в час війни.

«“Рускіє”, безумовно, хочуть знищити все, що в нас є. Я хочу вам подякувати за те, що ви захищаєте українську культуру. Для нас усіх культура важлива. І хочемо показати це не словами, а діями. Ми збільшуємо бюджет Міністерства культури на 40 %, це тільки початок», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час спілкування Президент акцентував, що є кілька пріоритетів. Перший – максимально вкладати гроші у створення власного україномовного контенту, і буде багато різних програм, які держава підтримуватиме. Друге – захистити культурне надбання України, яке вже створене. Відкритий фонд, до якого будуть залучені іноземні гроші, є конкретні домовленості, і ці ресурси максимально вкладатимуть у захист і відновлення культурної спадщини.

Також важливий міжнародний вимір. У п’ятницю Україну було обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029 рр. із найбільшою кількістю голосів, наша країна стала членом разом із Румунією та Молдовою, а Росія вдруге програла. Глава держави наголосив, що ця боротьба тривала сім місяців. Також, за словами Володимира Зеленського, Україна вперше призначить свого посла при ЮНЕСКО.

Президент відзначив діячів культури та мистецтва державними нагородами. Зокрема, він вручив орден князя Ярослава Мудрого V ступеня Геннадію Дибовському – директору – художньому керівнику Донецького академічного обласного драматичного театру, який після тимчасової окупації Маріуполя відновив роботу в Ужгороді. Під керівництвом Геннадія Дибовського театр активно гастролює в Україні та за кордоном. У жовтні цьогоріч вирушив у тур містами Європи з виставою «Маріупольська драма», яка покликана доносити правду про злочини РФ і є важливим елементом культурної дипломатії.

Володимир Зеленський також передав орден «За заслуги» ІІІ ступеня (посмертно) доньці Марини Гриценко – головної зберігачки фондів Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Від початку повномасштабної війни й до звільнення Чернігівщини вона разом із донькою жила в музеї та берегла його експонати, перенесла в безпечне місце колекцію після пошкодження будівлі внаслідок обстрілу. Із лютого 2023 року Марина Гриценко була стрілкинею-санітаркою у 3-й окремій штурмовій бригаді, брала участь у бойових діях на різних ділянках фронту. Загинула в серпні цього року на Луганщині внаслідок атаки ворожого дрона.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначений головний диригент Київського національного академічного театру оперети Сергій Дідок. Він здійснив аранжування понад 20 композицій для оркестру театру, близько 20 адаптацій для оркестру класичних і сучасних творів. Автор перекладів і текстів українською до відомих мюзиклів та оперет.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала хореографиня, режисерка-постановниця та продюсерка Олена Коляденко. Вона є засновницею балету Freedom, що регулярно бере участь в естрадних постановках, телевізійних проєктах і зйомках в Україні й за кордоном, а також колективу Freedom Jazz. Олена Коляденко працює з відомими українськими виконавцями.

Крім того, Глава держави присвоїв почесні звання «Народний артист України», «Заслужений артист України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Заслужений майстер народної творчості України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений художник України».

Президент та учасники зустрічі також мали змогу побачити експозицію художньої виставки «Війна: зворотна перспектива», присвяченої мистецькому втіленню пережитого та переосмисленого в часи Другої світової та нинішньої війни РФ проти України. Представлені роботи 37 сучасних митців з усієї України і 39 художників, чиї твори зберігаються у фондовій колекції Національного музею історії України у Другій світовій війні.