Президент зустрівся з гендиректором МАГАТЕ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який уже вдванадцяте відвідує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Глава держави подякував за роботу місій МАГАТЕ на українських атомних електростанціях.

Ключова увага під час зустрічі – ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, що вимагає не лише моніторингу, а й конкретних дій.

Володимир Зеленський акцентував: важливо, щоб МАГАТЕ було присутнє на Запорізькій АЕС, що має повністю відповідати нормам міжнародного права.

Президент також наголосив на неприпустимості можливого перезапуску Росією реакторів ЗАЕС.

Очільник МАГАТЕ зі свого боку зазначив, що зараз немає навіть мінімальних безпечних умов для цього.

Під час зустрічі також обговорили безпеку всіх ядерних обʼєктів в Україні, зокрема Чорнобильської атомної станції, укриття якої було пошкоджене внаслідок влучання російського ударного дрона.

Крім того, на зустрічі йшлося про конкретні проєкти співпраці України та МАГАТЕ, спрямовані на розвиток атомної енергетики в нашій державі. Вони можуть бути представлені на міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.