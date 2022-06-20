Президент зустрівся з голлівудським актором, посланцем доброї волі ООН Беном Стіллером

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з голлівудським актором, режисером, сценаристом і продюсером Беном Стіллером, який відвідує Україну як посол доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Бен Стіллер і представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Білінг завітали до Офісу Глави держави після поїздки до деокупованих населених пунктів Київщини. Сьогодні вони побували, зокрема, у зруйнованих житлових кварталах Ірпеня, де поспілкувалися з людьми, котрі пережили окупацію.

«Одна справа – бачити ці руйнування по телевізору чи в соцмережах. Інша річ – побачити все це на власні очі. Таке вражає набагато сильніше», – сказав Бен Стіллер

«Те, що ви побачили в Ірпені, – безумовно, страшно. Але ще страшніше навіть просто уявити, що відбувається в населених пунктах, які досі під тимчасовою окупацією на сході», – зазначив у відповідь Володимир Зеленський.

Президент і посол доброї волі УВКБ ООН обговорили потреби тимчасово переміщених осіб в Україні, а також тих, хто перебуває в Польщі, яку Бен Стіллер відвідав напередодні.

Окремо Глава держави зробив акцент на порушенні прав примусово депортованих до Росії українців, зокрема дітей.

Володимир Зеленський і делегація Управління обговорили шляхи подальшої співпраці української влади з УВКБ ООН.