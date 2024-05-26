Президент зустрівся з головами палат і фракцій парламенту Іспанії

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами Конгресу депутатів та Сенату Генеральних кортесів Іспанії Франсиною Арменголь та Педро Ролланом, а також з головами фракцій іспанського парламенту.
На зустрічі були присутні представники всіх партій Конгресу депутатів та Сенату.
Володимир Зеленський відзначив підтримку України з боку парламенту Іспанії під час повномасштабної агресії Росії.
Усі фракції підтримали подальше надання всебічної допомоги Україні, висловили повну підтримку її суверенітету й територіальної цілісності.
Під час зустрічі обговорили розвиток співпраці між парламентами двох країн.
Окрему увагу приділили підготовці Глобального саміту миру, а також відзначили важливість якомога ширшої присутності країн з усіх континентів, зокрема держав Латинської Америки.
Володимир Зеленський запросив іспанських парламентарів відвідати Україну.