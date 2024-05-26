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Президент зустрівся з головами палат і фракцій парламенту Іспанії

27 травня 2024 року - 20:53

Президент зустрівся з головами палат і фракцій парламенту Іспанії

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами Конгресу депутатів та Сенату Генеральних кортесів Іспанії Франсиною Арменголь та Педро Ролланом, а також з головами фракцій іспанського парламенту.

На зустрічі були присутні представники всіх партій Конгресу депутатів та Сенату.

Володимир Зеленський відзначив підтримку України з боку парламенту Іспанії під час повномасштабної агресії Росії.

Усі фракції підтримали подальше надання всебічної допомоги Україні, висловили повну підтримку її суверенітету й територіальної цілісності.

Під час зустрічі обговорили розвиток співпраці між парламентами двох країн.

Окрему увагу приділили підготовці Глобального саміту миру, а також відзначили важливість якомога ширшої присутності країн з усіх континентів, зокрема держав Латинської Америки.

Володимир Зеленський запросив іспанських парламентарів відвідати Україну.

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Офіційний візит Президента України до Іспанії

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