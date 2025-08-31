Президент:

Єдиний, хто хоче війни, – це Росія, тому будемо тиснути й надалі – звернення Президента
31 серпня 2025 року - 20:36

Президент зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій Бундестагу

1 вересня 2025 року - 21:49

Президент зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій Бундестагу

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій німецького Бундестагу Єнсом Шпаном і Маттіасом Міршем, щоб скоординувати наступні спільні кроки в дипломатії й обговорити продовження фінансової та оборонної підтримки нашої країни.

Глава держави подякував ФРН і всьому німецькому народові за європейське лідерство в наданні допомоги та особливо відзначив внесок Німеччини у зміцнення ППО та участь у новій ініціативі PURL.

«Ми вдячні за системи Patriot і ракети до цих систем, а також за системи вашого вітчизняного виробництва IRIS-T. Для нас це важливо, тому що це життя наших людей. Сьогодні в нас перше вересня. І це можливість для дітей піти в школу, можливість для людей працювати й можливість наповнювати український бюджет, наповнювати нашу економіку», – сказав Президент.

Під час зустрічі говорили про подальше зміцнення українського повітряного щита.

Єнс Шпан зазначив, що на наступний рік уряд Німеччини заклав 9 млрд євро на допомогу Україні.

«Для нас дуже важливо чітко говорити у Європі та в Німеччині про жорстокість цієї війни. Ми запевняємо, що уряд і парламент і надалі підтримуватимуть вас. Для нас також важливо показати цією поїздкою, що є єдність у німецькому Бундестазі», – заявив він.

Сторони детально обговорили дипломатичні зусилля, важливість припинення вогню, а також напрацювання гарантій безпеки. Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні минуло два тижні з моменту переговорів із Президентом США та європейськими лідерами у Вашингтоні. За цей час Росія не проявила жодного наміру щодо готовності до зустрічі на рівні лідерів, натомість завдавала ударів по українських містах і громадах та вбила десятки українців.

Глава держави акцентував, що лише сильні кроки можуть змінити поведінку росіян. Саме тому Україна розраховує на підтримку Німеччини у збільшенні тиску на Росію.

Представники німецької делегації також розповіли, що сьогодні були в Бучі, де росіяни вчиняли звірства під час окупації в березні 2022 року, і вшанували пам’ять загиблих у Києві на місці удару балістичною ракетою в ніч на 28 серпня та полеглих українських воїнів біля меморіалу на майдані Незалежності.

«Дуже важливо знайти можливість для припинення вогню. Сьогодні в Україні перший день навчання. Треба зробити все, щоб дітям не доводилося чути сигнали тривоги, але сьогодні вони їх чули та були змушені знову йти в укриття. Ми як лідери фракцій будемо цьому (припиненню вогню. – Ред.) сприяти», – сказав Маттіас Мірш.

