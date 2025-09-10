Президент зустрівся з міністеркою закордонних справ Великої Британії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, яка відвідує Україну з першим на посаді візитом.

Глава держави привітав Іветт Купер із призначенням і подякував за прихисток, який вона дала у своєму домі українській родині з Київщини.

«Ми дуже пишаємося, що ви вирішили здійснити свою першу поїздку саме до України. Щиро дякую. Це сигнал від Великої Британії та всього вашого народу. Ми вдячні за велику підтримку вашому уряду, вам особисто і, звичайно, Прем’єр-міністру Стармеру», – зазначив Володимир Зеленський.

Міністерка закордонних справ Великої Британії запевнила у продовженні підтримки України та повідомила про виділення 142 млн фунтів на підготовку до зими. Вона наголосила, що Британія стоятиме поряд з Україною до досягнення миру та відбудови країни після закінчення війни.

«Для мене в моїй першій поїздці як міністра закордонних справ найважливіше було приїхати саме сюди, щоб показати нашу непохитну підтримку України й подякувати вам та українському народові за вашу стійкість, силу й мужність перед російською агресією. Ми знаємо, що ви робите це для всіх нас, адже ваша безпека – це й наша безпека», – зазначила вона.

Президент окремо подякував Великій Британії за оголошений сьогодні пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли 70 танкерів, 27 компаній, виробників і постачальників російського ВПК та три особи. Сторони говорили про важливість подальшого посилення санкцій проти Росії, зокрема шляхом запровадження додаткових обмежень щодо російського енергетичного сектору.

Під час зустрічі детально обговорили розробку гарантій безпеки з особливим акцентом на сильну українську армію. Ішлося про подальшу оборонну підтримку та реалізацію домовленості щодо виробництва у Великій Британії дронів-перехоплювачів, розроблених в Україні. Окрема увага – посиленню протиповітряної оборони та далекобійним можливостям.

Володимир Зеленський та Іветт Купер скоординували наступні кроки в межах коаліції охочих та обговорили підготовку заходів, які заплановані під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.