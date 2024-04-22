Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Чотири пріоритети: ППО, сучасна артилерія, далекобійність і щоб допомога від США прибула якнайшвидше – звернення Президента
Чотири пріоритети: ППО, сучасна артилерія, далекобійність і щоб допомога від США прибула якнайшвидше – звернення Президента

22 квітня 2024 року - 22:44

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент зустрівся з міністром підприємництва Данії

23 квітня 2024 року - 17:54

Президент України провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії

23 квітня 2024 року - 13:38

Підтримка США допоможе Україні відстояти справедливий мир на наших землях – Андрій Єрмак в ефірі Newsmax

23 квітня 2024 року - 08:08

Чотири пріоритети: ППО, сучасна артилерія, далекобійність і щоб допомога від США прибула якнайшвидше – звернення Президента

22 квітня 2024 року - 22:40

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав в Україні
Президент прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав в Україні

22 квітня 2024 року - 21:23

Перейти до всіх галерей

Президент зустрівся з міністром підприємництва Данії

23 квітня 2024 року - 17:54

Президент зустрівся з міністром підприємництва Данії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави подякував уряду та народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії та відзначив важливість двосторонньої безпекової угоди, яку підписали під час нещодавнього візиту Прем’єр-міністра Королівства Данія Метте Фредеріксен до України. Президент також висловив подяку за теплий прийом першої леді Олени Зеленської під час її візиту до Данії минулого тижня.

Глава держави відзначив ефективність реалізації патронату Данії над відбудовою Миколаївщини та висловив сподівання на допомогу в пошуку додаткових систем ППО для області.

«Регіони щодня атакують ракети, дрони, артилерія. Миколаївщина – один із тих регіонів, які потребують термінової підтримки», – зауважив Володимир Зеленський.

Міністр підприємництва Данії відзначив можливості для посилення співпраці між країнами та повідомив про рішення данського уряду виділити додаткове фінансування для українського механізму Експортно-інвестиційного фонду Данії.

Механізм повністю покриває ризики для данських експортерів та інвесторів, а також надає фінансування українським приватним компаніям і держустановам. Для нього уряд Данії виділить іще майже 380 млн євро. Ці кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури та будівництво вітряних електростанцій.

Окрему увагу на зустрічі приділили перспективам розширення данського бізнесу та залучення нових інвестицій в Україну.

«Важливо, що під час візиту пана міністра супроводжують очільники данських компаній – найбільших інвесторів в економіку України. Ваша активність на українському ринку вражає. Своїми інвестиціями ви подаєте приклад іншим партнерам та інвесторам», – зазначив Президент.

Версія для друку