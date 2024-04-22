Президент зустрівся з міністром підприємництва Данії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави подякував уряду та народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії та відзначив важливість двосторонньої безпекової угоди, яку підписали під час нещодавнього візиту Прем’єр-міністра Королівства Данія Метте Фредеріксен до України. Президент також висловив подяку за теплий прийом першої леді Олени Зеленської під час її візиту до Данії минулого тижня.

Глава держави відзначив ефективність реалізації патронату Данії над відбудовою Миколаївщини та висловив сподівання на допомогу в пошуку додаткових систем ППО для області.

«Регіони щодня атакують ракети, дрони, артилерія. Миколаївщина – один із тих регіонів, які потребують термінової підтримки», – зауважив Володимир Зеленський.

Міністр підприємництва Данії відзначив можливості для посилення співпраці між країнами та повідомив про рішення данського уряду виділити додаткове фінансування для українського механізму Експортно-інвестиційного фонду Данії.

Механізм повністю покриває ризики для данських експортерів та інвесторів, а також надає фінансування українським приватним компаніям і держустановам. Для нього уряд Данії виділить іще майже 380 млн євро. Ці кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури та будівництво вітряних електростанцій.

Окрему увагу на зустрічі приділили перспективам розширення данського бізнесу та залучення нових інвестицій в Україну.

«Важливо, що під час візиту пана міністра супроводжують очільники данських компаній – найбільших інвесторів в економіку України. Ваша активність на українському ринку вражає. Своїми інвестиціями ви подаєте приклад іншим партнерам та інвесторам», – зазначив Президент.