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Президент зустрівся з міністром закордонних справ Ізраїлю

23 липня 2025 року - 20:28

Президент зустрівся з міністром закордонних справ Ізраїлю

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, який приїхав до України з візитом.

«Дякую за візит. Це сигнал підтримки нашої країни, особливо під час війни, у важкий час. Ми дякуємо за підтримку України та українців», – наголосив Глава держави.

Гідеон Саар відзначив стійкість українського народу в боротьбі проти російської агресії та наголосив на тому, що Ізраїль зацікавлений у зміцненні відносин з Україною.

«Ми знаємо, що Україна переживає складні часи впродовж цієї війни. Ми друзі. Ми приїхали, щоб зміцнити відносини в усіх напрямах. Сподіваюся, ми зробимо ці відносини міцнішими. І це також важливо для нас», – сказав міністр закордонних справ Ізраїлю.

Під час зустрічі йшлося про економічну та оборонну співпрацю. Зокрема, обговорили посилення української ППО та можливості для спільного виробництва зброї.

Сторони приділили окрему увагу санкціям проти Росії та важливості збільшення тиску на РФ.

Володимир Зеленський і Гідеон Саар також обговорили гуманітарну підтримку. Глава держави подякував за рішення Ізраїлю надати Україні допомогу на 1,2 млн дол., яка охоплюватиме системи водопостачання для південних регіонів, та акцентував на потребі в обладнанні для гуманітарного розмінування.

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