Президент зустрівся з начальником штабу оборони Великої Британії

Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Великої Британії, яка прибула до України з візитом, на чолі з начальником штабу оборони, адміралом, сером Ентоні Радакіном.

На зустрічі також були присутні Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

«Ми вдячні вашому народу та уряду за довготривалу підтримку з боку Великої Британії. Наші країни мають гарні контакти та міцну співпрацю», – зазначив Глава держави.

Під час зустрічі обговорили оборонну співпрацю між Україною та Великою Британією, зокрема розвиток і нарощування технологічних спроможностей ЗСУ.

Володимир Зеленський та Ентоні Радакін приділили окрему увагу військовим потребам України та подальшій допомозі з боку партнерів.