Президент зустрівся з організаторами експозиції павільйону, який представляв Україну на виставці EXPO 2025 у Японії

В Українському домі Президент Володимир Зеленський зустрівся з організаторами експозиції павільйону, який представляв Україну на Всесвітній виставці EXPO 2025 у місті Осаці в Японії. Відсьогодні павільйон офіційно відкритий для всіх охочих побачити експозицію.

Організатори розповіли Главі держави, що під час виставки павільйон відвідали понад 3 млн людей з усього світу та більш ніж 140 офіційних делегацій.

Павільйон Not For Sale («Не для продажу») реалізувало Міністерство економіки України під керівництвом генеральної комісарки України на EXPO 2025 Тетяни Бережної (зараз – віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури).

Простір має форму магазину, у якому нічого не можна купити. Замість товарів – 17 експонатів, що символізують демократичні цінності: свободу вибору, свободу слова, людяність, стійкість, інновації, право на освіту, право на самовираження, право на медичну допомогу, право на гідний рівень життя, доступність, громадянську активність, єдність, гуманність, права дітей, право на участь у культурному житті та підприємництво.

Кожен об'єкт має штрих-код, який відвідувачі можуть відсканувати. Після цього на екрані з’являються відеоісторії з України, що символічно демонструють ціну, яку українці платять за своє майбутнє.

Організатори також представили Володимиру Зеленському зону Values-Driven Economy («Економіка, керована цінностями»), у якій можна побачити символічні експонати українських компаній, що підтримали участь України в EXPO 2025. Зокрема, це нафта, каска енергетика та сирена, яка працює попри пошкодження внаслідок російських обстрілів.

Також Президент переглянув відеоінсталяцію Home Beyond the Dawn («Дім за зорею»). Це проєкт, який був представлений на EXPO 2025 та об’єднав роботи 30 українських митців.