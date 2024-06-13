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Президент зустрівся з Папою Римським Франциском

14 червня 2024 року - 15:19

Президент зустрівся з Папою Римським Франциском

У межах участі в саміті «Групи семи» в Італії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском.

Президент подякував Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу українцям. 

Глава держави детально поінформував Понтифіка про наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці.

Обговорили також Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, а також очікування від Глобального саміту миру. Володимир Зеленський подякував Ватикану за участь у заході.

Президент відзначив зусилля Ватикану щодо наближення миру, зокрема повернення додому викрадених Росією українських дітей.

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Робочий візит Президента України до Італії для участі у Спеціальному засіданні G7

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Володимир Зеленський та Джозеф Байден в Італії підписали Двосторонню безпекову угоду між Україною та США, 13 червня 2024 року.
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