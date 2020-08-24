Президент зустрівся з представниками бізнесу Черкащини

Під час робочої поїздки до Черкаської області Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу регіону. Учасники зустрічі обговорили проблеми роботи підприємців у області та шляхи їхнього вирішення.

«Мені завжди хочеться мати живе, без репетицій, спілкування й живий діалог. Тому що чуєш людей і розумієш правдиві проблеми. І точно правдиво можеш сказати, у чому готовий допомогти і що зможеш, де готовий підставити плече», – зазначив Володимир Зеленський на початку зустрічі.

Представники агробізнесу подякували Главі держави за зміни в галузі, які відбулися за нинішньої влади. Зокрема, за підписання Президентом закону про кооперацію, який дає шанс на розвиток малому та середньому бізнесу. Також протягом останнього року відбулися значні позитивні зміни в геокадастровій системі, особливо в частині боротьби з корупцією.

Під час розмови Володимир Зеленський пообіцяв сприяти поліпшенню системи кредитування для агробізнесу.

«Якщо йдеться про зрошувальну систему, можемо проговорити щонайменше з державними банками окремий формат кредитування. Наприклад, під 3-5%. Давайте пропозиції», – сказав він.

Наприкінці зустрічі Глава держави наголосив, що владі та бізнесу потрібен діалог. Тому попросив хоча б раз на місяць проводити зустріч з очільником ОДА щодо поточних проблем. Також закликав звертатися до нього, якщо виникають труднощі, що не вирішуються без Президента.

«Чому ми їздимо? Я ніколи б не знав деталі тих речей, про які ви говорите, якби я сюди не приїхав. От вчора сказали, що в Кропивницькому «вичистили» всіх бандитів. Показали статистику, що все добре. Я приїжджаю – і люди та бізнес наводять приклади, де ми бачимо – все ну зовсім не так», – розповів Володимир Зеленський.

«Хочеться все зробити, щоб, коли приїжджаєш, говорили: слава богу, правоохоронці чесно працюють і на бізнес ніхто не тисне», – додав Глава держави.