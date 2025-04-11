Президент зустрівся з представниками громад Дніпровщини 

У Кривому Розі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками територіальних громад, які перебувають під постійними російськими обстрілами, Нікопольського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпровщини.

«Хочу подякувати громадам за те, що тримаєтеся, працюєте, підтримуєте людей і допомагаєте військовим», – сказав Глава держави.

Президент розповів про результати наради щодо посилення ППО. Він також зазначив, що Кабінет Міністрів має ухвалити рішення про виділення додаткових коштів для функціонування прифронтових громад.

Крім того, під час наради обговорили відбудову зруйнованого житла та лікарень, забезпечення громад питною водою й відновлення обладнання для стільникового зв’язку.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак доповів, що попри обстріли в області триває відбудова житла та об’єктів інфраструктури.

Перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Юрій Яндульський поінформував про інфраструктурні проєкти, які реалізують у регіоні. Зокрема, це реконструкція корпусу лікарні № 2 у Кривому Розі та гуртожитків у Дніпрі для внутрішньо переміщених осіб, будівництво водогону в Підгородному, а також встановлення модульних котелень у Зеленодольську та газотурбінних установок у Жовтих Водах.