Президент зустрівся з представниками групи світових лідерів The Elders Пан Гі Муном і Хуаном Мануелем Сантосом Кальдероном

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із заступником голови незалежної групи світових лідерів The Elders, колишнім Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном і членом цієї групи, екс-Президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом Кальдероном, які перебувають у нашій країні.

Глава держави подякував Пан Гі Муну та Хуану Мануелю Сантосу Кальдерону за відвідання й увагу до України під час повномасштабного російського вторгнення.

Володимир Зеленський наголосив, що тема війни в нашій країні має залишатися у світовому інформаційному просторі, адже це свідчить про підтримку України.

«Зараз нам дуже потрібна підтримка від об’єднаного світу. Нам потрібні люди, які спроможні об’єднати світ навколо допомоги нашій державі», – сказав Президент.

Він зазначив, що спільними зусиллями світ має змусити агресора якомога швидше припинити загарбницьку війну в Україні.

Водночас Глава держави наголосив, що Україна потребуватиме допомоги світової спільноти й у післявоєнній відбудові. Також він порушив питання надання гарантій безпеки для нашої країни.

Володимир Зеленський зауважив, що Пан Гі Мун і Хуан Мануель Сантос Кальдерон могли б поділитися своїми міркуваннями щодо напрацювання такої системи гарантій безпеки.

«Якщо ви, спільнота The Elders, зможете допомогти нам у цих питаннях, ми будемо надзвичайно вдячні», – сказав він.

Зі свого боку колишній Президент Колумбії відзначив сміливість і стійкість українського народу та особисто Володимира Зеленського під час цієї жорстокої війни.

На його переконання, якомога більше країн світу на різних континентах мають почути правду про війну в Україні.

«Ця війна – не тільки ваша. Тому що те, що сталося з вами, могло статися з будь-якою країною», – сказав екс-Президент Колумбії.

Хуан Мануель Сантос Кальдерон наголосив на важливості постійної підтримки нашої держави та збереження уваги країн світу до російської агресії в Україні.

Колишній Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав неприпустимою ситуацію, коли один із постійних членів Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй здійснює агресію на території іншої держави – члена ООН, а міжнародні механізми виявилися неспроможними зреагувати на це через наявне право вето.

Пан Гі Мун висловив сподівання, що система Організації Об’єднаних Націй знайде відповідь щодо жахливої ситуації з порушенням прав і вбивствами людей в Україні.