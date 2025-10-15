Президент зустрівся з представниками провідних енергетичних компаній США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками та CEO провідних енергетичних компаній США. Це: Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet USA, Venture Global та Westinghouse Electric Company.

Глава держави подякував усім представленим компаніям за підтримку та співробітництво. Більшість із них уже працюють в Україні та зацікавлені в розвитку партнерства.

Основний фокус зустрічі – перспективи реалізації спільних короткострокових і довгострокових проєктів та їх фінансування. Обговорили ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики. Ішлося не лише про те, що вже реалізується, а й про заплановані проєкти.