Такі речі, як «петріоти» й «томагавки», здатні закласти довготривалий фундамент миру – звернення Президента
15 жовтня 2025 року - 19:40

Президент зустрівся з представниками провідних енергетичних компаній США

17 жовтня 2025 року - 10:30

Президент України й міністр енергетики США обговорили підтримку української енергосистеми та потенційні спільні проєкти

17 жовтня 2025 року - 10:01

Президент зустрівся з представниками оборонної компанії Lockheed Martin

17 жовтня 2025 року - 09:30

Володимир Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО

17 жовтня 2025 року - 08:30

Робочий візит Президента України до США
17 жовтня 2025 року - 08:30

17 жовтня 2025 року - 10:30

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками та CEO провідних енергетичних компаній США. Це: Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet USA, Venture Global та Westinghouse Electric Company.

Глава держави подякував усім представленим компаніям за підтримку та співробітництво. Більшість із них уже працюють в Україні та зацікавлені в розвитку партнерства.

Основний фокус зустрічі – перспективи реалізації спільних короткострокових і довгострокових проєктів та їх фінансування. Обговорили ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики. Ішлося не лише про те, що вже реалізується, а й про заплановані проєкти.

Робочий візит Президента України до США

17 жовтня 2025 року - 08:30
