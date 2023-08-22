Президент зустрівся з Прем'єр-міністром Фінляндії, який прибув з візитом в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Фінляндської Республіки Петтері Орпо, який прибув до нашої країни.

Як зазначив Глава держави, це перший візит Петтері Орпо в Україну на посаді голови уряду Фінляндії, і він не лише символічний, а й дуже змістовний.

«Пане Прем'єр-міністре, я дякую вам за постійну практичну допомогу Фінляндії для України: військову, гуманітарну, санкційну. За солідарність вашої держави в боротьбі за нашу свободу й незалежність», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до Петтері Орпо під час спільної зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Києві.

Президент також зауважив, що Петтері Орпо візьме участь у третьому саміті Кримської платформи, що підтверджує: Фінляндія й надалі буде надійним захисником нормального життя у Європі та Україні.

Під час зустрічі Володимир Зеленський поінформував Прем'єр-міністра Фінляндії про ситуацію на полі бою. Сторони обговорили оборонну та безпекову співпрацю України та Фінляндії.

«Сьогодні Прем'єр-міністр поінформував мене про те, що найближчими днями буде ухвалено новий, 18-й пакет оборонної підтримки. Все це нам дуже потрібно», – сказав Володимир Зеленський.

Сторони обговорили пріоритетні для України позиції, які будуть відображені в наступних пакетах допомоги.

«Я впевнений: ми разом можемо зробити дуже корисні речі в оборонній індустрії. На осінь готуємо перший Форум оборонних індустрій тут, в Україні, щоб наші партнери побачили можливості нашої держави, нашого суспільства, як ми розвиваємо наші потужності. Щоб ми могли залучити додатковий потенціал партнерів. Разом дамо більше безпеки світові. Впевнений, що участь Фінляндії у Форумі буде продуктивною, і ми зацікавлені в налагодженні безпосередньої співпраці між нашими профільними підприємствами», – наголосив Президент.

За його словами, Фінляндія також змістовно підтримує глобальні зусилля щодо реалізації Формули миру, і сьогодні Прем’єр-міністр запевнив у готовності його країни виступити співлідером у реалізації низки її пунктів.

Фінляндія також підтримує Україну на шляху до Євросоюзу й НАТО.

Володимир Зеленський запросив Фінляндську Республіку розпочати перемовини стосовно двостороннього документа про безпекові гарантії для України.

«Фінляндія вже приєдналася до декларації «Групи семи», і тепер час для такої двосторонньої роботи. Я впевнений, вона теж буде конкретною та продуктивною», – сказав Глава Української держави.

Зі свого боку Петтері Орпо наголосив, що Фінляндія солідарна з Україною та українським народом. Фінляндська Республіка є одним із найбільших донорів і готується надати вже 18-й пакет оборонної підтримки, у який увійдуть боєприпаси та озброєння. Фінляндська Республіка підтримує членство України в ЄС і НАТО й готова долучитися до повоєнної відбудови нашої країни.