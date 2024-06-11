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Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Японії

13 червня 2024 року - 19:49

Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Японії

На полях саміту «Групи семи» в Італії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Глава держави подякував за підписання двосторонньої безпекової угоди між країнами, підтримку України й нашого народу та участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

«Японія є очевидним лідером в Азії у захисті міжнародного права та людського життя. Від перших днів цього злочинного російського вторгнення Японія з нами, і це додає всім нам сили й можливостей», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив надання Україні фінансової, гуманітарної та іншої допомоги на загальну суму понад 12 млрд дол. США, починаючи з березня 2022 року, а також готовність Японії виділити 4,5 млрд дол. цього року й продовжити підтримку впродовж 10-річного строку дії угоди.

Президент висловив вдячність Фуміо Кішіді за особисту присутність на Глобальному саміті миру та високо оцінив зусилля Японії із залучення країн Азійсько-Тихоокеанського регіону до участі в Саміті.

Володимир Зеленський відзначив активну позицію Японії в посиленні санкційного тиску на Росію та наголосив на необхідності зміцнення зусиль, щоб РФ не могла обходити санкції.

Глава Української держави акцентував, що для України є дуже важливими залучення високотехнологічної Японії до відновлення та відбудови нашої країни, підтримка в галузі енергетики та надання децентралізованих джерел електроенергії.

Президент також подякував за готовність Японії провести наступного року чергову Міжнародну конференцію донорів із гуманітарного розмінування України.

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