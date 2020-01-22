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Президент зустрівся з сенаторами США від Демократичної та Республіканської партій

14 лютого 2020 року - 16:36

Президент зустрівся з сенаторами США від Демократичної та Республіканської партій

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з сенаторами Сполучених Штатів Америки Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо та Крістофером Мерфі. Глава держави подякував сенаторам за підтримку України.

«Хочу подякувати вам за двопартійну підтримку. Ми знаємо, що представники обох партій США підтримують Україну – наш суверенітет, територіальну цілісність і допомагають нам не просто на словах», – сказав Володимир Зеленський.

Також Президент висловив Сполученим Штатам подяку за фінансову, військову й технічну допомогу. Сторони обговорили перебіг реформ в Україні, зокрема наголосили на пріоритетності антикорупційної реформи та співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«У нас дуже хороші відносини з МВФ. Ми робимо багато для подолання корупції, перезапускаємо правоохоронну систему, ухвалюємо для цього багато законопроектів», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що одним з найбільших своїх завдань бачить зміну іміджу України у світі.

«Ми хочемо, щоб, говорячи про Україну, люди думали не про корупцію, а про те, яка в нас чудова країна з хорошими людьми та привабливим інвестиційним кліматом», – сказав Глава держави.

Він розповів про закони, які сприяють деолігархізації, а також наголосив, що Україна готує понад півтисячі державних підприємств для приватизації.

«Ми боремося з монополіями, тепер приватизація відбувається за відкритим конкурсом. І це теж сприятиме боротьбі з корупцією в нашій державі», – зазначив Президент.

Сенатори підтвердили, що бачать позитивні зміни у нашій країні, і США готові підтримувати Україну на шляху цих змін.

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