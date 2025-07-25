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Президент зустрівся з виробниками дронів-перехоплювачів

25 липня 2025 року - 17:32

Президент зустрівся з виробниками дронів-перехоплювачів

Президент України Володимир Зеленський відвідав підприємство, де виробляють дрони-перехоплювачі.

Глава держави поспілкувався з виробниками дронів, подякував команді за роботу й побачив, як виготовляється захист для українських міст і сіл.

«Ставив таке завдання на Ставці – зустрічався з представниками цього виробництва та з іншими виробниками. Наш запит – 1000 перехоплювачів на добу», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна має вийти на такі обсяги виробництва дронів-перехоплювачів у визначений термін. За словами Глави держави, урядовці забезпечують контрактування, також триває постійна робота з партнерами, щоб не було дефіциту фінансування.

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