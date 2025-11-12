Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно – звернення Президента
Повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно – звернення Президента

12 листопада 2025 року - 15:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент зустрівся з воїнами 65-ї ОМБр, які захищають Україну на Оріхівському напрямку

13 листопада 2025 року - 11:38

Ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися, потрібен більший тиск – Президент під час онлайн-зустрічі із сенаторами США

12 листопада 2025 року - 23:26

Буде очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом» – Президент

12 листопада 2025 року - 16:06

Повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно – звернення Президента

12 листопада 2025 року - 15:45

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Запоріжжя
Робоча поїздка Президента України на Запоріжжя

13 листопада 2025 року - 11:42

Перейти до всіх галерей

Президент зустрівся з воїнами 65-ї ОМБр, які захищають Україну на Оріхівському напрямку

13 листопада 2025 року - 11:38

Президент зустрівся з воїнами 65-ї ОМБр, які захищають Україну на Оріхівському напрямку

На Запоріжжі, у пункті управління 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг», яка у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та відзначив їх державними нагородами.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади Володимира Поліщука щодо оперативної обстановки на цьому напрямку, активності ворога та втрат окупантів.

Також Президент обговорив із командирами батальйонів необхідні рішення для посилення захисту Оріхівського напрямку: комплектування особовим складом, окремі види зброї та техніки, серед іншого легкоброньованої, та оснащення системами РЕБ. Окремо йшлося про розвиток безпілотних підрозділів і кроки, необхідні для масштабування позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених.

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами.

«Маю честь сьогодні бути тут і нагородити воїнів 65-ї бригади. Дякую вам за те, що робите, захищаєте Україну, тримаєте смугу тут. Привітання передайте своїм побратимам, також рідним, близьким. Дякую ще раз за службу. Ми поспілкувалися з командирами й будемо робити все, щоб посилювати вас. Знаємо проблеми, які є», – зазначив Глава держави.

ф

Робоча поїздка Президента України на Запоріжжя

13 листопада 2025 року - 11:42
Версія для друку