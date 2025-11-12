Президент зустрівся з воїнами 65-ї ОМБр, які захищають Україну на Оріхівському напрямку

На Запоріжжі, у пункті управління 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг», яка у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та відзначив їх державними нагородами.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади Володимира Поліщука щодо оперативної обстановки на цьому напрямку, активності ворога та втрат окупантів.

Також Президент обговорив із командирами батальйонів необхідні рішення для посилення захисту Оріхівського напрямку: комплектування особовим складом, окремі види зброї та техніки, серед іншого легкоброньованої, та оснащення системами РЕБ. Окремо йшлося про розвиток безпілотних підрозділів і кроки, необхідні для масштабування позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених.

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами.

«Маю честь сьогодні бути тут і нагородити воїнів 65-ї бригади. Дякую вам за те, що робите, захищаєте Україну, тримаєте смугу тут. Привітання передайте своїм побратимам, також рідним, близьким. Дякую ще раз за службу. Ми поспілкувалися з командирами й будемо робити все, щоб посилювати вас. Знаємо проблеми, які є», – зазначив Глава держави.