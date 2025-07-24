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Президент зустрівся з воїнами Національної гвардії, які проходять підготовку

25 липня 2025 року - 16:17

Президент зустрівся з воїнами Національної гвардії, які проходять підготовку

На навчально-тренувальних локаціях Національної гвардії України Президенту Володимиру Зеленському показали, як проходять підготовку воїни НГУ.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко й командувач Нацгвардії Олександр Півненко доповіли про основні напрями підготовки та програми навчання нацгвардійців.

Військові показали, як відбувається підготовка екіпажів танків і бойових машин піхоти. Під час навчання застосовують сучасні динамічні тренажери та проводять практичні заняття в умовах, близьких до бойових.

Главі держави розповіли про те, як відбувається підготовка операторів дронів – ударних, розвідувальних та логістичних.

Крім того, Президента поінформували про процес підготовки з тактичної медицини (зупинка критичних кровотеч, надання першої допомоги під вогнем, евакуація поранених і стабілізація їхнього стану до прибуття медиків). За останні місяці вдалося підготувати понад пів тисячі бойових медиків, які зараз рятують життя українських воїнів на передовій.

Володимиру Зеленському також показали зразки озброєння й бронетехніки, зокрема танки, БМП, САУ «Богдана», бронеавтомобілі, наземні роботизовані платформи та безпілотні авіаційні комплекси, які захисники та захисниці України використовують на фронті.

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