Президент зустрівся зі спікерами Палати громад і Палати лордів парламенту Великої Британії

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом і лордом-спікером Палати лордів Джоном Макфолом.

Глава держави подякував народу, уряду та парламенту Великої Британії за принципову підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Під час зустрічі йшлося про подальшу підтримку та співпрацю, трансатлантичну єдність і дипломатичну роботу з усіма союзниками для того, щоб зупинити російську агресію та закінчити війну.

Президент наголосив на тому, що важливо продовжувати тиск на Росію та запроваджувати тотальні санкції проти банківського й енергетичного секторів.

Крім того, обговорили ситуацію на Близькому Сході й загрозу, яку становить співпраця Росії з Північною Кореєю та Іраном.

Сторони згадали звірства росіян, вчинені в Бучі та інших окупованих містах і селах України, від яких постраждали сім’ї. Велика Британія рішуче засуджує всі російські воєнні злочини.

Ліндсі Гойл висловив підтримку українцям і запевнив в абсолютній єдності Палати громад і Палати лордів. За його словами, підтримка України одноголосна в обох палатах.

Джон Макфол подякував Президенту за зустріч і також запевнив у тому, що підтримка з боку Великої Британії зберігатиметься на високому рівні.