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Президент зустрівся зі Спікеркою Сеймасу Литви

18 червня 2024 року - 19:11

Президент зустрівся зі Спікеркою Сеймасу Литви

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спікеркою Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави подякував Президенту Литви Гітанасу Наусєді, уряду та Сеймасу, особисто Вікторії Чмілітє-Нільсен та всьому литовському народу за єдність і лідерство у всебічній підтримці України в боротьбі з російською агресією.

«Дякую за важливу політичну підтримку Сеймасу. І, звісно, – за надану Литвою військову та гуманітарну допомогу, а також за участь у реалізації Формули миру», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Вікторія Чмілітє-Нільсен обговорили нагальні потреби для посилення обороноздатності України. 

Сторони відзначили результати першого Глобального саміту миру у Швейцарії та широку участь міжнародних партнерів у заході. Президент окреслив подальші кроки для забезпечення сталого та справедливого миру для України.

Під час зустрічі скоординували співпрацю в контексті інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

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