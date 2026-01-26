Президенти і перші леді України, Литви й Польщі вшанували памʼять загиблих учасників Січневого повстання

У Вільнюсі на цвинтарі Расу Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою і першою леді Діаною Наусєдєнє, Президентом Польщі Каролем Навроцьким і першою леді Мартою Навроцькою та лідером білоруських демократичних сил Світланою Тихановською вшанували памʼять загиблих учасників Січневого повстання 1863–1864 років.

Під час церемонії була проголошена молитва на честь усіх, хто загинув під час Січневого повстання. Їхню памʼять також вшанували хвилиною мовчання.

Січневе повстання – повстання українського, польського, литовського й білоруського народів проти Російської імперії та поневолення. Воно розпочалося 22 січня 1863 року й тривало до червня 1864-го. Його гаслом були слова: «За нашу і вашу свободу».