Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія – звернення Президента
Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія – звернення Президента

26 січня 2026 року - 19:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент: На сьогодні понад 80 % ворожих цілей знищуються саме дронами, абсолютна більшість – це дрони вітчизняні

26 січня 2026 року - 20:58

Україна має зберігати лідерство та перемагати в кожному циклі розвитку технологій – виступ Президента під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е-бали»

26 січня 2026 року - 20:16

Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія – звернення Президента

26 січня 2026 року - 19:01

Провідні литовські університети приєдналися до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

25 січня 2026 року - 22:52

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е-бали»
Участь Президента у презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е-бали»

26 січня 2026 року - 21:03

Перейти до всіх галерей

Президенти і перші леді України, Литви й Польщі вшанували памʼять загиблих учасників Січневого повстання

25 січня 2026 року - 18:32

Президенти і перші леді України, Литви й Польщі вшанували памʼять загиблих учасників Січневого повстання

У Вільнюсі на цвинтарі Расу Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою і першою леді Діаною Наусєдєнє, Президентом Польщі Каролем Навроцьким і першою леді Мартою Навроцькою та лідером білоруських демократичних сил Світланою Тихановською вшанували памʼять загиблих учасників Січневого повстання 1863–1864 років.

Під час церемонії була проголошена молитва на честь усіх, хто загинув під час Січневого повстання. Їхню памʼять також вшанували хвилиною мовчання.  

Січневе повстання – повстання українського, польського, литовського й білоруського народів проти Російської імперії та поневолення. Воно розпочалося 22 січня 1863 року й тривало до червня 1864-го. Його гаслом були слова: «За нашу і вашу свободу».

ф

Робочий візит Президента й першої леді України до Литви для участі в заходах з нагоди річниці Січневого повстання

25 січня 2026 року - 11:50
Робочий візит Президента й першої леді України до Литви для участі в заходах з нагоди річниці Січневого повстання, 25 січня 2026 року.
Версія для друку