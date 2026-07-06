Президенти України і Єврокомісії обговорили відкриття переговорних кластерів та енергетичну підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував Президентці Єврокомісії за постійну підтримку, лідерство та готовність допомагати Україні.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили підтримку європейської інтеграції України, зокрема можливість відкриття решти п’яти переговорних кластерів найближчим часом.

Команди України та Євросоюзу працюють над Drone Deal, і сьогодні лідери говорили про наступні кроки та можливі терміни підписання документа.

Президенти України та Євросоюзу також узгодили позиції щодо майбутніх міжнародних заходів як за кордоном, так і в Україні.

Особлива увага – енергетичному напряму. Глава держави зазначив, що всі зацікавлені в завершенні цієї війни до зими, але незалежно від розвитку подій треба бути готовими захистити наших людей і забезпечити стійкість України.

Президент подякував за енергетичну підтримку та виконання всіх попередніх домовленостей. Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили нові ідеї для посилення енергетичної безпеки всієї Європи.