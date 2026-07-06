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Україна та Болгарія домовилися реалізувати конкретні кроки для розвитку енергетичної співпраці

8 липня 2026 року - 15:36

Україна та Болгарія домовилися реалізувати конкретні кроки для розвитку енергетичної співпраці

В Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим.

Лідери обговорили розвиток двосторонньої співпраці та зміцнення відносин між Україною та Болгарією.

Окрема увага – енергетичним питанням. Глава держави наголосив, що залежність Європи від російських енергоресурсів зменшується, і важливо, щоб у партнерів були альтернативи. Енергетична співпраця між Україною та Болгарією має великий потенціал, і його необхідно реалізувати. Країни мають спільний інтерес у розвитку постачань скрапленого природного газу. Президент і Прем’єр-міністр домовилися про чіткі наступні кроки.

Румен Радев також поінформував про дипломатичні контакти та про кроки Болгарії для безпеки в Чорному морі. Лідери домовилися, що команди будуть на зв’язку.

Глава держави запросив Прем’єр-міністра Болгарії приїхати до України з візитом.

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