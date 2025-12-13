Президенти України й Молдови обговорили двосторонню співпрацю та спільний шлях до членства у Євросоюзі

У Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду.

Глава держави подякував за підтримку з боку Молдови й готовність до розвитку співпраці. Лідери обговорили можливі напрями партнерства та узгодили наступні контакти.

Президент України розповів про перебіг переговорів з американськими та європейськими партнерами, спрямованих на досягнення достойного миру, гарантування безпеки та відновлення України після закінчення війни.

Також Володимир Зеленський і Мая Санду обговорили продовження тиску на Росію та протидію всім можливим проявам російських загроз.

Окрема увага – спільному шляху до членства у Європейському Союзі. Глава держави наголосив, що подальший прогрес України та Молдови має бути одночасним і тісно скоординованим.