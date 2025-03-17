Президенти України та Чехії відвідали Мощун, де вшанували пам’ять загиблих воїнів

Президент України Володимир Зеленський і Президент Чехії Петр Павел відвідали Мощун на Київщині в річницю звільнення цього села від російських окупантів.

Лідери вшанували пам’ять українських захисників, які загинули під час оборони та звільнення Мощуна у 2022 році.

Президенти оглянули меморіал «Янголи Перемоги», встановлений на території, де відбувалися вирішальні бої за Мощун.

Мощун став одним із ключових оборонних рубежів Києва, де тривали найважчі бої в середині березня 2022 року. Російські окупанти мали намір прорватися через село до столиці, використовуючи маршрут Гостомель – Буча – Ірпінь. 21 березня 2022 року ЗСУ повністю витіснили російські війська з Мощуна.