Президенти України та Фінляндії обговорили роботу над зміцненням українського захисту від російської балістики

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Президент Фінляндії висловив співчуття у зв’язку з російською масованою атакою на українські міста й громади в ніч на 2 липня та запевнив у готовності допомагати.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки цього російського удару та наголосив, що захищатися від балістичних ракет неможливо без достатньої кількості відповідних ракет для Patriot’ів. Посилення ППО – найбільший пріоритет України зараз.

Лідери обговорили, хто з партнерів і як саме може допомогти Україні з посиленням антибалістичного захисту, та домовилися разом над цим працювати.

Александр Стубб окремо відзначив успіхи українських воїнів на фронті.

«Всі бачать, як змінюється ситуація на користь України, як результативно працюють далекобійні санкції. Це правильний тиск на Росію. Шукаємо формати для активізації дипломатії», – зазначив Глава держави.

Президенти обмінялися думками щодо ідей, які можуть допомогти, та скоординували наступні кроки.

Лідери також обговорили двосторонню оборонну співпрацю. Україна та Фінляндія готуються до підписання важливих домовленостей уже найближчим часом.