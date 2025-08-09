Президенти України та Фінляндії скоординували позиції для максимально продуктивної спільної роботи із США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Лідери скоординували позиції заради максимально продуктивної спільної роботи із США.

Президент України наголосив: важливо, що Америка має рішучість і можливість завершити війну, Україна вітає прагнення Президента США Дональда Трампа закінчити вбивства. Володимир Зеленський зазначив, що треба діяти мудро та скоординовано, щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі.

Володимир Зеленський подякував Александру Стуббу за підтримку й зазначив, що Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з Росією і народи обох держав добре знають, які загрози це означає.

Президенти України та Фінляндії домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки.