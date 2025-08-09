Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе – звернення Президента
Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе – звернення Президента

9 серпня 2025 року - 08:51

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президенти України та Фінляндії скоординували позиції для максимально продуктивної спільної роботи із США

9 серпня 2025 року - 18:26

Дипломатична ситуація та шлях України до членства в ЄС: Володимир Зеленський провів розмову з Педро Санчесом

9 серпня 2025 року - 17:52

Президенти України та Франції обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації

9 серпня 2025 року - 16:28

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами

9 серпня 2025 року - 15:32

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Сумщину
Робоча поїздка Президента України на Сумщину

6 серпня 2025 року - 17:55

Перейти до всіх галерей

Президенти України та Фінляндії скоординували позиції для максимально продуктивної спільної роботи із США

9 серпня 2025 року - 18:26

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Лідери скоординували позиції заради максимально продуктивної спільної роботи із США.

Президент України наголосив: важливо, що Америка має рішучість і можливість завершити війну, Україна вітає прагнення Президента США Дональда Трампа закінчити вбивства. Володимир Зеленський зазначив, що треба діяти мудро та скоординовано, щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі.

Володимир Зеленський подякував Александру Стуббу за підтримку й зазначив, що Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з Росією і народи обох держав добре знають, які загрози це означає.

Президенти України та Фінляндії домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки.

Версія для друку