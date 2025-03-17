Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Є хороші новини щодо далекобійних дронів: наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування – звернення Президента
Є хороші новини щодо далекобійних дронів: наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування – звернення Президента

17 березня 2025 року - 20:51

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президенти України та Фінляндії відвідали укриття цивільного захисту

19 березня 2025 року - 23:15

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, розпочав прийом заяв за шістьма новими категоріями

19 березня 2025 року - 22:31

Фінляндія першою приєднується до Глобальної коаліції українських студій

19 березня 2025 року - 22:20

Президенти України та Фінляндії зустрілися зі студентами фінських університетів

19 березня 2025 року - 22:05

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України і першої леді до Фінляндії
Офіційний візит Президента України і першої леді до Фінляндії

18 березня 2025 року - 18:10

Перейти до всіх галерей

Президенти України та Фінляндії відвідали укриття цивільного захисту

19 березня 2025 року - 23:15

Президенти України та Фінляндії відвідали укриття цивільного захисту

У Гельсінкі Президент України Володимир Зеленський і Президент Фінляндії Александр Стубб відвідали найбільше в місті укриття цивільного захисту Merihaka, збудоване ще 2003 року. 

Глава Української держави ознайомився із законодавчою базою Фінляндії, яка регулює спорудження та експлуатацію укриттів цивільного захисту. 

Володимиру Зеленському розповіли, що зараз укриття використовують як паркінги, спортивні майданчики, ресторани та магазини. У разі потреби об’єкти мусять звільнити й підготувати до експлуатації за призначенням протягом 72 годин. 

Зокрема, укриття Merihaka використовують для автостоянки та спортивних занять. У разі конфлікту чи надзвичайної ситуації це укриття може перетворитися на бомбосховище, здатне вмістити 6 тис. осіб. 

Обов’язкове спорудження укриттів під час забудови є нормою для Фінляндії. Загалом таких об’єктів – понад 50 тис., і в разі потреби вони можуть захистити більш як 5 млн осіб. 

Крім того, у присутності президентів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін і міністерка внутрішніх справ Фінляндської Республіки Марі Рантанен підписали Спільний лист про наміри, який започатковує створення коаліції укриттів цивільного захисту.
 

ф

Офіційний візит Президента України і першої леді до Фінляндії

18 березня 2025 року - 18:10
У Гельсінкі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і Президента Фінляндії Александра Стубба, 19 березня 2025 року.
Версія для друку