Президенти України та Фінляндії відвідали укриття цивільного захисту

У Гельсінкі Президент України Володимир Зеленський і Президент Фінляндії Александр Стубб відвідали найбільше в місті укриття цивільного захисту Merihaka, збудоване ще 2003 року.

Глава Української держави ознайомився із законодавчою базою Фінляндії, яка регулює спорудження та експлуатацію укриттів цивільного захисту.

Володимиру Зеленському розповіли, що зараз укриття використовують як паркінги, спортивні майданчики, ресторани та магазини. У разі потреби об’єкти мусять звільнити й підготувати до експлуатації за призначенням протягом 72 годин.

Зокрема, укриття Merihaka використовують для автостоянки та спортивних занять. У разі конфлікту чи надзвичайної ситуації це укриття може перетворитися на бомбосховище, здатне вмістити 6 тис. осіб.

Обов’язкове спорудження укриттів під час забудови є нормою для Фінляндії. Загалом таких об’єктів – понад 50 тис., і в разі потреби вони можуть захистити більш як 5 млн осіб.

Крім того, у присутності президентів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін і міністерка внутрішніх справ Фінляндської Республіки Марі Рантанен підписали Спільний лист про наміри, який започатковує створення коаліції укриттів цивільного захисту.

